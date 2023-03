Les infos de 5h - Retraites : pour Emmanuel Macron, "ce n'est pas la rue qui décide"

"Ce n'est pas la rue qui décide." Ce sont les mots d'Emmanuel Macron, mardi 21 mars, devant les parlementaires de la majorité, à quelques heures d'une intervention télévisée sur TF1 et France 2. Le président de la République ne semble pas prêt de reculer à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.



Ceux qui attendent le retrait de cette (très) controversée réforme ou un grand chambardement politique risquent d'être déçus. "L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus", a notamment déclaré le chef de l'Etat, face à ses troupes.

Il ne regrette rien et certainement pas le recours au 49.3. "Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose", a dit le président dans un extrait que s'est procuré RTL. Et quant au faible écart de neuf voix sur la motion de censure, là non plus, il ne compte pas capituler. "En démocratie, ce n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu'il est illégitime." Et de pointer du doigt les oppositions. "Quelle force politique, quelle force sociale avait un autre projet."

Emmanuel Macron a enfin demandé à ses députés d'apaiser, de calmer, de retourner sur le terrain pour écouter "les colères". "Il fallait mardi soir ressouder les troupes mais à la sortie tous n'ont pas vraiment été convaincus", confie un proche du chef de l'État à RTL.

À écouter également dans ce journal

Société - De nouveaux heurts ont éclaté mardi 21 mars en soirée, à Paris. Les tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu place de la République. 46 personnes ont été interpellées.

Politique - 12.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris, seront déployés sur le territoire jeudi 23 mars, date de la prochaine grande mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites.

Social - Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le jeudi 23 mars, après l'adoption de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La RATP prévoit déjà un trafic "très perturbé" dans le métro et le RER. La SNCF annonce un trafic "perturbé".

