publié le 29/03/2019 à 08:57

Gérald Darmanin propose de supprimer la redevance audiovisuelle. Le ministre de l'Action et des Comptes publics estime que la perception de cet impôt va coûter de plus en plus cher en raison de la suppression progressive de la taxe d'habitation.



La contribution à l'audiovisuel public est due par les contribuables s'ils sont imposables à la taxe d'habitation et qu'ils occupent, au 1er janvier de l'année d'imposition, un logement équipé d'un téléviseur. Son montant est de 139 euros en métropole et de 89 euros dans les DOM-TOM, selon le site gouvernemental service-public.fr.

"La question se pose de cette redevance télé, d'autant que l'on ne saura plus comment l'adresser", a affirmé le ministre sur RMC. Il rappelle qu'elle est actuellement perçue avec la taxe d'habitation qui doit être supprimée d'ici à la fin du quinquennat. "Je l'ai proposé au président de la République et au Premier ministre. Nous aurons l'occasion de voir ce qu'ils décident", a-t-il ajouté le ministre.

"Cela coûte cher d'adresser un impôt seul qui rapporte à peu près 120 euros", a-t-il ajouté.

"On affecte cet argent à Radio France et à France Télévision, ce qui pose la question de la réforme de Radio France et de France Télévision. C'est donc facile à dire et difficile à faire", a-t-il reconnu.