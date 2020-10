Reconfinement : Le travail "pourra continuer", assure Emmanuel Macron

et AFP

publié le 28/10/2020 à 21:45

Emmanuel Macron a annoncé mercredi 28 octobre le reconfinement de tout le territoire national pour stopper l'épidémie de coronavirus. Avec quelques changements par rapport au printemps : "Vous pourrez sortir pour travailler", a-t-il assuré, le travail "pourra continuer". L'objectif est que l'activité continue "avec plus d'intensité".

Depuis le déconfinement le travail à distance était encouragé par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. À partir de vendredi, début du reconfinement, "partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé", a insisté Emmanuel Macron.

Un "plan spécial" sera dédié aux travailleurs indépendants, commerçants, ainsi qu'aux TPE et PME, a-t-il complété. Les salariés et les employeurs "qui ne peuvent pas travailler continueront (...) à bénéficier du chômage partiel et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines".