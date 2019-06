publié le 26/06/2019 à 21:05

Face à la canicule, le gouvernement en fait-il trop ? Non sans doute. En revanche, il n'en fait pas assez face au réchauffement climatique, et c'est tout le problème. On entend des critiques qui disent que le gouvernement se serre de la canicule pour faire de la propagande politique. Tous les ministres sont sur le pont, des messages de prévention sont diffusés partout, dans les métros, dans les gares.



Ce n'est pourtant pas du tout de la récupération. S'il y a un domaine dans lequel le principe de précaution a un sens, c'est celui-là. Tout le monde se rappelle ce qui s'était passé en 2003, avec 10.000 morts supplémentaires parmi les personnes âgées. Aucun gouvernement ne prendrait la responsabilité de courir de nouveau le moindre risque dans ce domaine.

Ceux qui les critiquent là-dessus seraient les premiers à hurler à la mort si le gouvernement ne faisait pas ce qu'il fait. En revanche, cette canicule est liée directement au réchauffement climatique, ce qui n'était pas clair en 2003. Et c'est donc dans ce domaine qu'il faut agir.