INVITÉ RTL - L'appel de Christian Estrosi à Gérald Darmanin pour enrayer le trafic de drogue à Nice

Sur RTL ce mercredi 12 avril, Christian Estrosi a évoqué sa peur de voir Nice, dont il est maire, gangrénée par le trafic de drogue, à l'image de Marseille. C'est en ce sens, qu'il a lancé un appel à Gérald Darmanin, qui selon le maire, ne l'a pas écouté : "J'ai le sentiment qu'on n'a pas pris au sérieux la manière opérationnelle où l'on pouvait endiguer tout de suite le problème." Christian Estrosi a demandé au ministre de l'Intérieur d'engager des moyens supplémentaires pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, notamment dans le quartier des Moulins.

Malgré une opération de police ce mardi, et une "il y a dix jours", le maire de Nice "demande à ce qu'il y ait une unité mobile en permanence, à ce qu'on ne lâche rien au quotidien, 24/24h". Alors que Gérald Darmanin lui avait promis une "compagnie de CRS à demeure", celle-ci "fait du tourisme entre Cannes, Antibes et Nice", juge le maire. Pour Christian Estrosi, il faudrait que cette compagnie de CRS soit présente tout le temps "pour enrayer en quinze jours le problème et ne pas engrner cette cité".

Christian Estrosi a indiqué avoir du mal à comprendre la gestion opérationnelle autour de ce sujet : "Le maire, dans le code général des collectivités territoriales, est titulaire de pouvoirs propres en terme de police administrative, de bon ordre, de sûreté et de sécurité publique". "À aucun moment on est assis autour de la table pour faire un plan de bataille qui nous permette de gagner la guerre tout de suite", a-t-il conclu.



