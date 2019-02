publié le 20/02/2019 à 15:16

Accablé par le rapport d'enquête du Sénat, le gouvernement a riposté via son porte-parole en début d'après-midi, mercredi 20 février. "L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport" sénatorial, a déclaré Benjamin Griveaux.



Benjamin Griveaux a dénoncé mercredi "beaucoup de contre-vérités" dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, du nom de l'ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron.

La commission a dénoncé des "dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État", estimant que "la sécurité du président de la République a été affectée". De plus, la commission a mis en cause le témoignage de trois hauts responsables de l'Élysée : Patrick Strzoda, Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, les soupçonnant d'"omissions, incohérences" et "contradictions".