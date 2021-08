Rappel de vaccination pour tous : "Attendons d'en savoir plus", préconise Fischer sur RTL

Le calendrier de vaccination d’une 3e dose de vaccin anti-covid pour les plus de 65 ans se met en place, 3e dose validée mardi par la Haute Autorité de santé. Invité ce mercredi sur RTL, Alain Fischer, immunologue et "monsieur vaccin" du gouvernement aimerait "qu'on parle plutôt de rappel".

"Le rappel permet d'induire une puissante stimulation du système immunitaire dans la durée. Les personnes les plus fragiles ont une immunité un peu moins solide. Au bout d'un certain temps, elle peut s'étioler", explique-t-il. Pour l’instant, ce rappel ne concerne que les personnes âgées de plus de 65 ans, mais faut-il s’attendre à des rappels pour les plus jeunes ?

"Je ne sais pas, possible. C'est logique qu'à un moment ou un autre, un rappel soit nécéssaire. Mais on manque de données encore. On n’a pas assez d’informations en terme de durée de protection. Il n'y a pas de décision à prendre dans l'immédiat", tempère Alain Fisher.

De son côté, Israël a déjà mis en place une 3e dose de vaccin pour les moins de 65 ans, mais selon l’immunologue, c’est une position "très particulière, qui se distingue des autres pays. Donc attendons d’en savoir plus".