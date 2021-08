Coronavirus : "Les policiers sont favorables à la vaccination", assure un commissaire

Mardi 24 août, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé en appelant les policiers à se faire vacciner massivement. Quitte à pourquoi pas, faire une obligation vaccinale pour la profession.



David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, était l'invité de RTL pour réagir aux propos du ministre de l'intérieur. "C'est une incitation ferme, mais incitation. Cela a été accueilli de façon favorable, puisque dans la grande majorité, les policiers sont favorables à la vaccination."

Si la majorité des policiers déclarent être vaccinés ou être favorables à la vaccination, cela n'est que déclaratif. Mais aucun n'élément ne permet d'avancer des chiffres à ce propos. "C'est bien là la difficulté. C'est totalement personnel. Cela relève de la confidentialité médicale. Et bien évidemment, un policier qui déclare être vacciné, ce n'est que déclaratif." affirme David Le Bars.

Si la vaccination venait à être obligatoire, pour les policiers, David Le Bars, explique qu'il faudra avoir une responsabilité pour convaincre les plus hésitants : "Je crois qu'il faut un peu de raison. La police nationale, c'est une institution régalienne dont tous les Français ont besoin. Si la grande majorité des médecins, des scientifiques plaident pour une vaccination et si le ministère de l'Intérieur devait l'ordonner, je crois qu'il faut, en tant que chef de service et en tant que commissaire de police, avoir la responsabilité de convaincre nos troupes et de les accompagner vers cette vaccination obligatoire."