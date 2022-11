"Quelle époque" : pour Philippe Caverivière, ce sont "les huit premiers" usages du 49.3 qui "piquent un peu"

"Élisabeth Borne, elle fait ce qu'elle veut. La majorité, elle s'en fout, un peu comme Jean-Marc Morandini", a lancé Philippe Caverivière, durant sa chronique dans l'émission Quelle époque ! diffusée ce samedi sur France 2. L'humoriste est ainsi revenu sur les récents usages de la part du gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire adopter un texte au parlement sans passer par le vote.

Interrogé sur la possibilité de voir la Première ministre continuer à user de ce pouvoir politique, le chroniqueur a assuré que "ça ce n'est pas grave, ce n'est que les huit premières fois que ça pique un peu. Après, ça passe tout seul. Notre anatomie ressemblera au tunnel sous la Manche, on aura une quatre voies dans les fesses et cela va passer tout seul".

Philippe Caverivière, présent aussi sur les ondes de RTL, est ensuite revenu surles propos jugés racistes à l'Assemblée nationale de la part du député RN Grégoire de Fournas. "On ne sait pas s'il parlait de tous les immigrés, et là, c'est juste raciste ou alors, il parlait que du monsieur, et là, c'est très très très raciste".

