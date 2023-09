"Quelle époque !" : Gérald Darmanin visait-il Matignon ? "Je ne suis pas aussi bête que ça", répond-il

Ce samedi 9 septembre, Gérald Darmanin était l'invité exclusif de la rentrée de Quelle époque ! sur France 2. Le ministre de l'Intérieur s'est prêté au jeu des questions de Léa Salamé et Christophe Dechavanne, qui, après sa rentrée politique dans son fief de Tourcoing le 27 août dernier, l'ont incité à préciser ses ambitions au sein de la majorité, et pour 2027.

Un sujet épineux, à l'heure où les rumeurs de division et de rivalités gangrènent la macronie : "Vous avez formellement postulé auprès d'Emmanuel Macron pour être Premier ministre", a rappelé Léa Salamé, évoquant la rumeur de la candidature retoquée du ministre à Matignon. "Non, je ne suis pas aussi bête que ça", a répondu Gérald Darmanin.

Une réponse donnée avec aplomb, que le locataire de Beauvau a ensuite développé : "Je n'ai pas postulé pour être Premier ministre", a-t-il appuyé. Et d'ajouter : "J'ai été nommé [ministre de l'Intérieur, Ndlr] à 37 ans, le plus jeune de la Ve république […], et je me dis que comme j'ai 40 ans, j'ai encore un petit peu le temps. Donc je ne suis pas du tout déçu".

Je ne me suis jamais dit petit : 'Il faut que je sois président de la République'. Gérald Darmanin

Quid de l'Élysée ? Concernant ses ambitions présidentielles, le ministre de l'Intérieur a tenté, à plusieurs reprises, d'éluder la question, posée avec insistance par le plateau. "Je ne me suis jamais dit petit : 'Il faut que je sois président de la République'", a-t-il d'abord assurer, en évoquant sa vocation pour la politique. Gérald Darmanin a souligné qu'il préférait plutôt se projeter dans des rôles qu'il pensait à sa portée.

Qu'en est-il aujourd'hui de ce celui de chef de l'État ? "C'est très prétentieux de penser ça", a-t-il de nouveau estimé, car pour lui, "le président de la République absolu c'est le Général De Gaulle". "Donc avant d'aller essayer de faire quelque chose qui ressemble à votre idole, vous mettez du temps", a-t-il conclu, tout en réaffirmant par la suite être intéressé par "l'avenir" du pays.