"Quelle époque !" : Gérald Darmanin, Kad Merad, Jonathan Cohen... Les invités du samedi 9 septembre

Le talk-show Quelle époque !, animé par Léa Salamé, revient pour une deuxième saison. L'émission de France 2 fait sa rentrée samedi 9 septembre à 23h25, avec, pour l'occasion, un prestigieux plateau d'invités. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera notamment présent, après s'être clairement positionné en vue de la présidentielle de 2027 au mois d'août.

Les invités culturels seront également à la fête avec notamment l'acteur Jonathan Cohen, en pleine promotion de sa comédie déjantée Sentinelle, en ligne depuis vendredi 8 septembre sur Amazon Prime Video. Kad Merad et Jacques Weber viendront eux présenter leur pièce Ruy Blas, au théâtre Marigny à Paris à partir du 27 septembre. Côté médias, la journaliste Aurélie Casse parlera de son arrivée sur France 5 au sein des émissions C à vous et C l'hebdo, après une longue expérience de présentatrice sur BFMTV.

L'équipe autour de Léa Salamé reste pratiquement la même que la saison dernière, avec Christophe Dechavanne ainsi que les humoristes Philippe Caverivière et Paul de Saint Sernin. Une jeune femme, dont l'identité n'a pas été révélée, va compléter le casting. "Je ne sais pas si elle sera sur la première ou la deuxième émission de la saison. Ce sera une femme, une intervenante car je me sentais un peu seule avec tous ces garçons. Donc, on va tester quelqu'un", a précisé Léa Salamé, qui sera invitée samedi 9 septembre sur RTL, au micro d'Eric Dussart.

