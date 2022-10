INVITÉE RTL - Motion de censure : la "Vème République est en état de pourrissement", déplore Autain

"Il y a quelque chose qui ne va pas, tout le monde sent bien que le pays est à cran". Au lendemain des votes et des rejets des motions de censure, la France insoumise dénonce une crise "politique et sociale". Invitée de RTL ce mardi 25 octobre, la députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain estime que la "Vème République est en état de pourrissement".

"On arrive au bout du chemin avec une crise politique et une Vème République qu'il faut modifier (...) Cela fait quatre mois qu'il y a une nouvelle législature et vous avez déjà un gouvernement mis en difficulté à 50 voix près", a-t-elle estimé.

Interrogée sur le vote inattendu de la motion de censure de la Nupes par les députés RN, Clémentine Autain explique que "le RN a voulu faire la démonstration que LR soutient la politique du gouvernement et n'est pas dans l'opposition. S'ils avaient voté la motion de censure, le gouvernement tombait".

La première ministre Elisabeth Borne s'en est prise aux "excès" des oppositions. Une déclaration qui ne fait que "brouiller le paysage politique", selon la députée. "L'extrême droite et nous, avons des projets politiques qui sont quasiment en tout point opposés", a-t-elle ajouté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info