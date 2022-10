Quel avenir pour Éric Zemmour et son parti Reconquête ?

Les beaux jours sont passés pour Éric Zemmour. Alors qu’il y a un peu moins d’un an ses ambitions présidentielles étaient révélées, sa situation actuelle reflète son terrible échec. Avec seulement 7% des voix lors de l’élection présidentielle et aucun député à l’Assemblée nationale, on peut dire que son pari n’a pas été une franche réussite. Mais comment l’ancien chroniqueur compte-t-il se relever et poursuivre sa carrière politique ?

L’échec de ces derniers mois a été "très dur à encaisser", a ainsi confié l’un de ses proches à RTL. Fin février, il se voyait déjà au second tour débattant avec Emmanuel Macron, mais ses propos sur les réfugiés ukrainiens ont été le début de la dégringolade pour lui. Depuis, l’un de ses amis assure "qu’il a conscience d'avoir beaucoup perdu en se lançant en politique" et notamment un certain nombre de ses ouvertures dans les médias comme son émission sur CNEWS, celle sur Paris Première ou encore ses chroniques dans Le Figaro. Il s’attèle désormais à l’écriture de son nouveau livre.

Dans ce futur récit, prévu pour le début de l’année prochaine, Éric Zemmour devrait étaler son ressenti sur les derniers mois. En privé, il assure qu’il "n’a pas réussi à imposer le récit de la campagne". Il veut donc s’expliquer, aussi bien sur certaines de ses déclarations, ses regrets ou encore sur les polémiques qui ont dicté ses dix mois de campagne. Mis à part son livre, il prépare de nombreuses conférences prévues partout en France avec plusieurs thèmes au programme : l'école, le clivage droite/gauche, le rôle de l'État. Le but étant de préparer peu à peu son retour dans le paysage médiatique puis politique.

Le score des législatives a été douloureux

Sa disparition médiatique actuelle n’est pas due au hasard. Il a compris que ce n’était pas son moment. Un de ses proches assume : "L’actualité ne nous est pas favorable". L’absence de députés Reconquête à l’Assemblée nationale a sans doute été très dure à avaler pour son clan, d’autant plus qu’il a vu 89 députés du Rassemblement national entrer au Palais Bourbon.

Ce score historique du parti de Marine Le Pen a été accueilli "entre regret et résignation" raconte un des amis de l'ancien polémiste. D’autant plus que, depuis ces élections, des dizaines de jeunes militants de Reconquête bombardent de candidatures les nouveaux députés RN pour devenir leurs collaborateurs. Un proche de Marine Le Pen assure que "le téléphone sonne beaucoup depuis quelques semaines".

Quel avenir pour Reconquête ?

Officiellement, son parti compte toujours 125.000 adhérents. Malgré ce chiffre très important, de nombreux cadres s’inquiètent en coulisses : "On a tout ce qu’il faut. De l’argent, des militants, un bon orateur… Tout… Sauf un espace politique", confesse pour RTL l’un des proches de Zemmour. Car c’est bien là que se situe toute la problématique, comment exister entre le RN et Les Républicains ?

Pour relancer la machine, le parti a récemment lancé une grande consultation auprès de ses adhérents. 18 pages de questions afin de trouver de nouvelles pistes pour redonner un nouveau souffle au mouvement. Selon nos informations, déjà près de 20.000 membres du parti ont répondu.

