"Une violence et une brutalité qui me laisse dans un état de sidération." C'est par ces mots qu'Aude Rossigneux a décrit son éviction dans une lettre envoyée à la rédaction du Média, et publiée dans son intégralité par le site electronlibre.info. Un management qu'elle n'hésite pas à comparer à celui de Vincent Bolloré, à la tête de Canal + et souvent cible des critiques sur le plateau du Média.



Recrutée par cette nouvelle télé sur internet en septembre dernier pour incarner une ligne différente, souvent rapprochée par les observateurs du courant de la France insoumise, son aventure prend fin cinq mois plus tard. Et laisse beaucoup de regrets à la journaliste qui a rejoint le projet en septembre 2017. "J’ai été chargée de la plus lourde responsabilité, celle de recruter une équipe. Je n’ai pas à rougir du résultat : avec ses faibles moyens, la rédaction est performante, unie, et d’un engagement total."

Dans un communiqué publié dimanche 25 février, la rédaction a pris la parole pour expliquer qu'elle "ne se reconnaît pas dans la description qu'elle dresse de la direction et du Média."

Communiqué de presse publié par notre rédaction (sauf Léa Ducré, en congé à l’étranger). pic.twitter.com/ruJYOQmc68 — Le Média (@LeMediaTV) 25 février 2018

C'est la fin de sa période d'essai Gérard Miller, co-fondateur du Média au sujet du départ d'Aude Rossigneux Partager la citation





Gérard Miller, psychanalyste et co-fondateur du Média, a raconté sa version des faits dans les colonnes du Monde. Après avoir qualifié d'"infâme" la comparaison avec Bolloré, il explique qu'il n’a "jamais été question d’un licenciement" d'Aude Rossigneux. "C’est la fin de sa période d’essai. Cela peut se faire à la demande de l’employeur ou du salarié."



Le proche de Jean-Luc Mélenchon poursuit : "Quand on l’a prévenue qu’on souhaitait mettre fin à sa période d’essai, on lui a proposé de continuer avec nous. On voulait qu’elle prenne la tête d’une émission hebdomadaire", précisant qu'Aude Rossigneux avait refusé de préparer une nouvelle formule du JT avec présentation tournante. "On lui avait dit qu’on ne voulait pas d’une hiérarchie comme dans les autres médias."



Plusieurs journalistes de la rédaction du Média se sont aussi individuellement désolidarisés des propos d'Aude Rossigneux. "Pas vu l'ombre d'un Bolloré dans les couloirs de Le Média. Aucune souffrance ni brutalité", écrit ainsi sur Twitter Virginie Cresci. "Brutalité", "burn-out" ou "Bolloré", des mots qui ne me concernent pas à Le Média", ajoute Yanis Mhamdi.



Pas vu l'ombre d'un Bolloré dans les couloirs du @LeMediaTV. Aucune souffrance ni brutalité. Calmons-nous #LeMedia — Virginie Cresci (@VirginieCresci) 25 février 2018

Difficile d'y voir clair dans cette affaire. L'ancien député écologiste Noël Mamère, lui, a annoncé son départ du Média sur France Culture, lundi 26 février, "en raison de l'atmosphère" autour du départ d'Aude Rossigneux et de "raisons journalistiques" dans le traitement du conflit syrien.



Noël Mamère @ActuNoel_Mamere annonce qu'il quitte #LeMedia @FCulture_Pol @FC_actu @franceculture en raison de "l'atmosphère" autour du départ d' @ARossigneux et de "raisons journalistiques" dans le traitement du conflit syrien — Sophie Delpont (@Sophie_Delpont) 26 février 2018

"Dans la cour des grands"

Ce départ d'Aude Rossigneux, poids lourd de la plateforme d'information, interroge sur son avenir. Jeudi 22 février, Sophia Chikirou (l'ancienne directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et fondatrice du Média), récemment mise en cause par une enquête de la Commission de contrôle des comptes de campagne (information non traitée par Le Média selon Arrêts sur images), s'était montrée optimiste auprès des abonnés, estimant que le Média "jouait dans la cour des grands."



Aude Rossigneux avait par ailleurs été moquée par un montage diffusé dans On n'est pas couché, à l'occasion du passage de Sophia Chikirou sur le plateau de Laurent Ruquier.