publié le 09/04/2021 à 09:50

Dans le calendrier d'un retour progressif à la normale, les lieux de rassemblement clos seront sans doute les derniers à rouvrir. Le manque de circulation de l'air favorise effectivement les contaminations.

Mais n'y a-t-il vraiment aucune solution sur la question ? Pourquoi, par exemple, ne pas valider les purificateurs d’air qui sont fabriqués en France pour permettre l’ouverture de ces lieux clos ?

"C'est une très bonne question, estime Olivier Véran, qui était l'invité de RTL ce vendredi 9 avril. Je travaille avec mes équipes au contact d'industriels qui fabriquent ce genre de machines et au contact d'équipes scientifiques, parce que nous avons besoin de preuves. Le virus est nanométrique, on ne peut pas le repérer, on ne peut pas le capter dans l'air d'une pièce, donc il faut être capable de démontrer qu'un appareil permet d'éviter cela".

"Et ensuite, ajoute le ministre, est-ce que, si on purifie -quand bien même ça fonctionnerait-, si je me place à 20 cm de vous et que je vous parle dans le nez, est-ce que je suis sûr que l'air purifié autour de moi va suffire ? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais on peut aussi espérer que ce genre de chose fonctionne".