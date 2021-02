publié le 07/02/2021 à 16:13

"Je ne mène les combats que quand je pense qu'l y a une chance de les gagner". C'est avec cet état d'esprit que François Bayrou maintient ses pions sur la proportionnelle. Le Haut-Commissaire au Plan et proche d'Emmanuel Macron lui a envoyé une lettre dans laquelle il réclame l'instauration de la proportionnelle pour les législatives de 2022.

"Le but que nous nous fixons est de faire apparaître qu'il y a dans la démocratie française une majorité de forces politiques et de responsables politiques qui pensent qu'une loi électorale juste est désormais nécessaire", a expliqué le président du MoDem.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 7 février, le maire de Pau a indiqué ne pas avoir reçu "pour l'instant" de réponse du chef de l'État. Il rappelle toutefois être toujours en contact avec lui.

"L'originalité de cette démarche, c'est que cette lettre a été partagée par les responsables des très grands courants politiques du pays, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par le centre et les écologistes", rappelle François Bayrou.

En effet, la lettre, et donc la demande qui en découle, a été appuyée par Marine Le Pen. "J'ai eu constamment des affrontements avec Marine Le Pen. Elle a été au deuxième tour en 2017 et a obtenu 35% des voix. Un mois après à l'Assemblée nationale, elle avait six députés. Soit 1% des sièges", explique le président du MoDem. Et de poursuivre : "Pourquoi Marine Le Pen obtient-elle des voix ? Parce que ceux qui lui sont opposés, sont décevants pour les électeurs".

François Bayrou estime que l'absence de proportionnelle dans les institutions a été l'un des points de départ du mouvement des "gilets jaunes". "Je pense ça eu un très grand rôle. Si on avait eu la proportionnelle, ils auraient pu présenter des listes et peut-être avoir des élus", a-t-il expliqué.

Pas une priorité "à ce stade"

L'instauration d'une dose de proportionnelle figurait parmi les promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Mais "cette réforme n'est pas une priorité à ce stade", a rappelé, un peu agacé, l'entourage du chef de l'État il y a quinze jours.



"Les stratèges macronistes plaident par ailleurs pour une mise en œuvre après 2022, notamment pour des raisons de calendrier parlementaire", souligne l'AFP. La loi interdit en effet de retoucher le mode de scrutin moins d'un an avant sa tenue, c'est-à-dire qu'une réforme doit être adoptée d'ici quatre mois pour des élections en législatives prévues en juin 2022.