publié le 07/02/2021 à 15:42

Des "dispositifs sparadraps" ne suffiront pas. La mise en garde est formulée par le député LaREM Pierre Person. Dans Le Journal du Dimanche et avec 14 autres élus macronistes, le député exhorte Emmanuel Macron et le gouvernement à un "effort global et massif" en matière d'égalité des chances. Ils appellent entre autres à relancer d'urgence le chantier du revenu universel d'activité.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 7 février, François Bayrou s'est dit contre la création d'un revenu universel. "Si on trouve un moyen de le faire, naturellement tout le monde est pour. Mais je ne crois pas qu'il existe d'argent magique. Je ne crois pas que l'on puisse faire croire à une société qu'il suffit d'ouvrir le carnet de chèques. Je pense que la solidarité doit s'exercer en étant responsable", a indiqué le président du MoDem.

Mais selon certains députés de la majorité, "l'automaticité" du revenu universel "permettrait de lutter contre un fléau social : le non recours aux droits". À l'inverse, ils prennent leurs distances avec l'idée émise par le délégué général de LaREM Stanislas Guerini concernant un prêt à taux zéro de 10.000 euros pour les 18-25 ans. Un "système de prêts" aurait pour conséquence d'aggraver les inégalités "entre ceux qui sont contraints d'y avoir recours et ceux qui peuvent s'en dispenser", mettent-ils en garde.