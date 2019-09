publié le 16/09/2019 à 08:31

Y a-t-il des procès politiques en France ? C'est l'accusation faite par Jean-Luc Mélenchon, à quelques jours de son procès dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen et les comptes de la campagne 2017.

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 16 septembre, Maître Henri Leclerc estime que si "on n’a pas confiance dans la justice, c’est qu’on a plus de société". Et d'ajouter : "La justice n’est pas politique, quoi qu’il y a des affaires politiques sur laquelle la justice doit statuer. Le principe de la justice, c’est qu’elle doit être indépendante et impartiale".

Concernant le procès de Jean-Luc Mélenchon, Maître Henri Leclerc fait "confiance" aux juges, "en sachant que les juges sont des hommes", précise-t-il. "Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c’est que les faits qui lui sont reprochés ont été diffusés publiquement. En définitive, ce procès est une bonne chose pour lui, parce que ça va lui permettre de s'expliquer publiquement et de démontrer publiquement (...) que les faits reprochés et la perquisition chez lui étaient une injustice, selon lui. Le procès public est aujourd'hui une sauvegarde", conclut Me Leclerc.