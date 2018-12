publié le 22/12/2018 à 11:06

Si les fêtes de fin d'année se profilent, les vacances n'ont pas encore sonné pour le gouvernement. Certains "gilets jaunes" refusent de baisser le pavillon et se mobilisent pour le sixième week-end consécutif ce samedi 22 décembre. "Le gouvernement surveille de près ce qu’il va se passer, mais la mobilisation est en forte baisse", glisse d'emblée Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.



Mais cet essoufflement n'est pas synonyme de repos pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. "Le travail commence pour nous maintenant, avec la mise en place des mesures votées à l'Assemblée nationale et au Sénat, puis le "grand débat" qui va s'ouvrir au début de l'année", poursuit l'ancienne députée de Gironde.

Parmi les mesures annoncées, la hausse de la prime d'activité est l'une des plus attendues. Si celle-ci doit obligatoirement être réclamée pour être perçue, cela pourrait bien évoluer dans les mois à venir. "J'ai demandé à mes services de commencer à travailler sur l'automaticité des primes, que ce soit la prime d'activité ou toutes les prestations", explique Christelle Dubos qui évoque "un système généreux mais complexe".

C'est pourquoi le gouvernement veut tendre vers une "simplification" dans le cadre de "la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté". Malgré tout, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé évoque un "système qui fonctionne" alors que 80% des personnes qui bénéficient de la prime d'activité y ont recours.