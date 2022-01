"Face à Baba" : "Ca volait au ras des pâquerettes", commente Pascal Praud

La campagne présidentielle est-elle à la hauteur ? Selon notre enquête BVA pour RTL et Orange, 73% des Français déclarent s'y intéresser, soit 2% de moins que début janvier. Dans le cadre de cette campagne, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de l'émission Face à Baba ce jeudi 27 janvier, sur C8. À cette occasion, le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle a enchaîné les face-à-face à commencer par un débat face à Éric Zemmour.

Pascal Praud a partagé son sentiment sur ce débat ans Les Auditeurs ont la parole ce vendredi 28 janvier sur RTL : "Quand j'ai vu Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, je n'ai pas été enthousiasmé par le niveau quand même. J'ai trouvé que ça pouvait voler au ras des pâquerettes. Il y avait des insultes qui fusaient notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon." Et l'animateur de poursuivre : "Ce n'était peut-être pas ce qu'on attend dans une campagne électorale, on aimerait que le débat soit un peu plus élevé."

"Je me souviens la première fois que j'ai voté dans une présidentielle c'était en 1988, j'étais très content de voter, on est très fier la première fois, se remémore Pascal Praud. C'est un endroit qui fait un peu rêver quand on est enfant un bureau de vote."