Primaire LR : fermeté unanime des candidats sur la question de l'immigration

Au cours de leur deuxième débat ce dimanche soir diffusé sur BFM TV et RMC, les cinq candidats à l'investiture LR pour la présidentielle ont tous été unanimes sur la question de l'immigration.

Promettant que sa main "ne tremblera pas au nom de la fermeté républicaine", Xavier Bertrand a plaidé pour une "baisse de 30% de l'immigration du travail", de 50% de l'immigration étudiante et pour "diviser par trois l'immigration familiale". Il faudra pour migrer "justifier de revenus, d'un logement suffisant, et parler français", a-t-il ajouté, en redisant sa promesse de revoir les accords du Touquet qui placent en France le contrôle de la frontière franco-britannique.

Michel Barnier, de son côté, a défendu son idée de moratoire sur l'immigration afin d'y "mettre un coup d'arrêt", notamment sur le regroupement familial "que nous freinerons drastiquement". "Le moratoire, c'est pas l'immigration zéro", a répliqué Valérie Pécresse selon qui "il faut cesser le droit du sol automatique y compris en métropole", pour que les enfants nés de parents étrangers "fassent un vrai choix" à leur majorité.

Pour Eric Ciotti, l'immigration "massive" que connaît la France "remet en cause les fondements de notre histoire". Reprenant son slogan pour "que la France reste la France", il a plaidé pour "arrêter le regroupement familial" et estimé que la naturalisation ne devait être possible qu'au terme d"un "long parcours d'intégration" d'"au moins dix ans".

Philippe Juvin s'est, quant à lui, lui dit "favorable à sortir de la Convention européenne des droits de l'Homme tant que l'article 8", qui consacre le droit à vivre en famille "n'a pas été réécrit". S'il a refusé l'idée de "limiter le nombre d'étudiants" qui font "partie du rayonnement de la France", il a plaidé pour mettre "fin à l'immigration sociale", et pour un "grand plan d'investissement en Afrique".