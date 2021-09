Primaire écologiste : dates, candidats, modalités... Ce qu'il faut savoir

Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Éric Piolle, quatre des candidats à la primaire écologiste. Absent de la photo, Jean-Marc Governatori y participe également.

122.670 électeurs se sont inscrits pour y participer, un chiffre record pour Europe Ecologie-Les Verts. Ouverte à tous les électeurs âgés de 16 ans et plus, en échange d'une participation de deux euros, cette primaire permettra de départager les cinq candidats annoncés : l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Éric Piolle, l'ancienne vice-présidente de la région Hauts-de-France Sandrine Rousseau, la députée Delphine Batho et l'entrepreneur Jean-Marc Governatori.

Le vote, exclusivement en ligne, se déroulera en deux temps. Après avoir pris connaissances du programme de chacun des candidats sur le site du parti, les électeurs pourront ainsi participer au premier tour à partir du jeudi 16 septembre, 7 heures, jusqu'au dimanche 19 septembre, 17 heures. Viendra ensuite le second tour, qui révèlera le nom du candidat Vert retenu pour la course à l'Élysée, du samedi 25 septembre à 7 heures au mardi 28 septembre, 17 heures.

Le précédent record de participation à la primaire écologiste remonte à 2012 avec 32.000 personnes chargées de départager Nicolas Hulot et Éva Joly, soit quatre fois moins que cette année.

D'après une information de nos confrères de RMC, confirmée par RTL, EELV a débusqué plusieurs centaines de fausses inscriptions venant de proches du Rassemblement national.