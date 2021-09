Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo annonce sa candidature

C'était attendu, c'est à présent confirmé : la maire de Paris, Anne Hidalgo, est candidate à l'élection présidentielle de 2022. La socialiste l'a annoncé ce dimanche 12 septembre lors d'un déplacement à Rouen.

"Rien ne me prédestinait à la déclaration que je m'apprête à faire aujourd'hui", a expliqué la candidate, revenant notamment sur ses origines familiales et se décrivant comme une "française née en Espagne". Anne Hidalgo a également mis en avant son expérience des "responsabilités", notamment comme maire de Paris lors des attentats de 2015. "J'ai parcouru la France (...), j'ai écouté les Françaises et les Français (...), ils m'ont dit leur colère, leur tristesse, leurs rêves et leurs espoirs".

Comme vous l'avait révélé le service politique de RTL, Anne Hidalgo a déjà constitué son équipe de campagne, avec de nombreux élus locaux. La maire de Nantes, Johanna Rolland, dirigera la campagne, à laquelle participeront la maire de Rennes, Nathalie Appéré, la présidente d'Occitanie Carole Delga ou encore le président de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui fera partie des porte-paroles.