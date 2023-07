Présidentielle 2027 : Emmanuel Macron évoque Édouard Philippe parmi ses successeurs

Emmanuel Macron a beau n'avoir été élu qu'il y a un peu plus d'un an pour un deuxième mandat, la question de son ou de sa successeur se pose déjà. Le président de la République a été interrogé sur le sujet mardi, lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État a été interpellé par un homme suggérant qu'"en 2027 (date de la prochaine présidentielle, ndlr), peut-être qu'Édouard Philippe vous remplacera". "Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place. Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais", lui a répondu Emmanuel Macron. Édouard Philippe, qui a été Premier ministre de 2017 à 2020, "a bien fait à mes côtés", a fait valoir le président. "C'est un ami", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a pourtant entretenu des relations branchées sur courant alternatif avec Édouard Philippe, au fur et à mesure de l'émancipation de l'actuel maire du Havre. L'ex-Premier ministre a créé il y a deux ans son parti Horizons. Édouard Philippe, fort d'une importante popularité née notamment durant la crise Covid, fait à ce stade figure de prétendant principal pour endosser le costume de candidat de la majorité macroniste à la prochaine présidentielle.

Hasard du calendrier, l'ex-Premier ministre recevra mardi la visite d'Élisabeth Borne, en déplacement sur le port du Havre notamment pour des annonces en matière de décarbonation du transport maritime et aérien.