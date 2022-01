Présidentielle 2022 : "Zemmour ne fait qu'avantager la candidature de Pécresse", selon Bardella

Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national, a été testé positif au coronavirus le 2 novembre 2020

À 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats sont dans la dernière ligne droite de leur récolte des parrainages. Invité ce lundi sur RTL, Jordan Bardella, président du RN, s'est exprimé sur la candidature d'Éric Zemmour. "Éric Zemmour, qui est aujourd'hui sur un plafond, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui autour de 12% d'intentions de vote, en vérité ne fait qu'avantager la candidature de Madame Pécresse".

Selon lui, "c'est la raison pour laquelle elle souhaite lui donner ses parrainages. Les républicains sont aujourd'hui en train de donner (des parrainages ndlr) et d'aider Éric Zemmour être candidat, parce que ça prend probablement des voix à Marine Le Pen". Voter Éric Zemmour est "le meilleur moyen de renforcer un second tour entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron", ajoute Jordan Bardella.

Ce dernier indique que le Rassemblement national a pour l'heure récolté "autour des 400 signatures". "J'en appelle aux maires, nous avons besoin que toutes les idées puissent être représentées", lance-t-il.