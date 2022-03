Présidentielle 2022 : Yannick Jadot envisage de réduire la durée des vacances scolaires

À trois semaines du premier tour, Yannick Jadot relance le débat autour des vacances scolaires. Il souhaite les réduire, notamment les grandes vacances d'été. "Nous voulons qu'il y est plus de sport, plus de nature, plus de culture, plus d'art, plus de travaux manuels à l'école" détaille le candidat Europe Écologie Les Verts.

"Une des perspectives qui pourrait être mise en débat ce n'est pas d'augmenter le temps de travail des enseignants mais par exemple, que les élèves aient une semaine de sport nature. C'est la découverte de la nature, c'est le sport en plein air. Voilà typiquement le type d'activité qui pourrait se prendre sur du temps de vacances, mais qui n'est pas une semaine de classe en plus", explique Yannick Jadot.

Mais au micro de RTL, les enseignants ne semblent pas ravis de cette annonce. "Ces gens ne connaissent pas le métier d'enseignant. Moi je suis épuisée, et on nous demande tout le temps des réunions plus des choses en plus. Et là, de nous réduire les vacances. Il essaie de perdre un peu de son électorat, je ne vois pas l'intérêt de dire une chose pareille !", s'exclame une enseignante.

Ce qu'il nous faudrait c'est de meilleures conditions de travail Une enseignante au micro de RTL.

"On a de plus en plus d'élèves dans les classes. Moi je me dis que ce qu'il nous faudrait c'est de meilleures conditions de travail et c'est pas en allongeant la durée de travail que ça s'améliorera pour nous, et pour les élèves", assure une autre enseignante.

"À mon avis, Monsieur Jadot se dit qu'il veut perdre une partie de son électorat ou peut-être qu'il se dit qu'il n'y aura aucune voix à gauche donc il faut en gagner à droite", lance un enseignant au micro de RTL.