INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : débat entre Praud et Jadot sur les énergies renouvelables

Invité de RTL, Yannick Jadot, candidat d'Europe Ecologie Les Vert à l'élection présidentielle, souhaite arrêter le développement du parc nucléaire Français pour favoriser les énergies éoliennes, et renouvelables plus globalement.

Pascal Praud a fait remarquer que "le nucléaire, c'est moins cher, ce n'est pas polluant, c'est ce qu'on appelle décarboné (…) on n'a pas un incident majeur en France depuis plus de 50 ans que les centrales nucléaires ont été construites". Des affirmations avec lesquelles Yannick Jadot n'est pas en accord.

Le candidat d'EELV explique qu'il y a tout de même un risque avec le nucléaire, rappelant "qu'on a l'actualité Tchernobyl, on a un réacteur qui est le plus grand d'Europe qui a été bombardé, donc il faut quand même faire très attention. On a une multiplication des incidents dans nos centrales parce que nos centrales sont vieillissantes."

Le député européen affirme également que l'énergie verte serait moins cher que l'énergie nucléaire, faisant référence aux réacteurs EPR qui coûtent très cher et prennent beaucoup de temps à être installés. "Vous pensez que ça résout le problème de pouvoir d'achat des Français ? Que ça résout le climat ? Ou que ça fait une industrie d'excellence ?", a-t-il interpellé.

Le problème des éoliennes dans le paysage

À propos de l'aspect esthétique des éoliennes, Pascal Praud et Yannick Jadot se sont entendus sur un point : ce n'est pas beau. Mais le candidat d'Europe Ecologie Les Verts répond qu'une "centrale nucléaire c'est pas joli, et les lignes à haute tension, c'est pas joli non plus."

Yannick Jadot met également en avant le fait de "ne pas mettre des éoliennes partout. Mais franchement, sur la mer, assez loin, c'est très joli aussi, ça fait des grands mouvements et c'est très apaisant."

Bien que les outils nécessaires à la production d'énergies renouvelables soient source de pollution, comme toutes les formes d'énergies, "l'urgence, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques sur tous les toits plats des parking et des zones commerciales pour qu'on ait aussi cette électricité-là, qui représente en plus une électricité par cher et que les entreprises françaises peuvent fournir". Yannick Jadot a par ailleurs mis en avant l'actualité de la guerre en Ukraine pour pointer la nécessité d'une indépendance énergétique, notamment grâce aux énergies vertes.