Présidentielle 2022 : les équipes de Jadot et de Taubira discutent et c'est une nouveauté

Yannick Jadot et Christiane Taubira

Un frémissement. La gauche est-elle en train de s'unir derrière une candidature unique ? Toute la gauche ? Non. Selon les informations du Monde et de Politico, des discussions seraient en cours entre l'équipe de Yannick Jadot et celle de Christiane Taubira.

Le maire de Romainville, François Dechy, serait celui qui aurait réussi à faire s'assoir autour de la table ces adversaires politiques, le 6 février dernier. Que s'y est-il dit ? "On a échangé et confronté nos analyses de la situation", évoque-t-on dans l'entourage de Yannick Jadot comme le rapporte Politico. "On a fait le point sur nos visions réciproques de la situation", dit-on dans l'équipe de Christiane Taubira. Flou total.

Seule certitude : pas question pour le candidat EELV de se retirer au profit de l'ancienne ministre de la Justice. L'autre option, celle de la victoire de l'écologiste a été étudiée. Dans cette configuration, Christiane Taubira pourrait prendre la tête de l'Assemblée nationale ou bien la présidence d'une assemblée constituante.

L'ancienne ministre de la Justice oscillerait entre la volonté de mener à son terme sa campagne. Tout en refusant d'apparaître comme la candidate de plus qui sème la zizanie à gauche. Pour l'instant, toutes les options sont sur la table et d'autres rendez-vous sont prévus entre les équipes, explique Le Monde.

Invitée de Radio J ce mardi 8 février, Christiane Taubira a assuré que "dans les faits, heureusement que les gens de gauche qui peuvent gouverner ensemble se parlent". "Je parle avec Olivier Faure, premier secrétaire du PS, je parle avec Julien Bayou, patron de EELV, et ça ne s'est jamais arrêté", a-t-elle indiqué. Le problème n'étant pas de ne pas se parler, mais de s'entendre...