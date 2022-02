Pourquoi la présidentielle 2022 est l'élection la plus politique du siècle

Ce n’est pas exagéré. Les choix qui seront faits les 10 et 24 avril prochain auront des conséquences sur notre quotidien, sur notre porte-monnaie et sur notre démocratie. Des choix qui influenceront nos prochaines années. Bien plus qu’en 2017 et avant en 2012 et avant en 2007.

Le choix d’un Président ou d’une Présidente aura des conséquences politiques multiples. Selon le résultat des urnes, nous nous mobiliserons contre le réchauffement climatique ou pas. Et rien que ça, ce sont des bouleversements colossaux.

Vous avez peut-être entendu Jean-Marc Jancovici hier matin avec Alba Ventura (sinon ça se réécoute en podcast). Cet ingénieur, membre du haut conseil pour le climat, nous a donné un petit aperçu que ce que représentait une prise en compte du réchauffement climatique.

Qui osera sortir du "Quoi qu'il en coûte" ?

Sur l’immigration, aussi, les choix de ce printemps seront importants. Sans grossir le trait, le choix qui s’offre aux électeurs est d’expulser 2 millions et demi d’étrangers qui n’ont pas travaillé pendant 6 mois ou un an (c’est ce qu’assume MLP et Éric Zemmour). Ou alors, d’accueillir tout le monde.

Entre les deux, pour être juste, il y a l’idée de tenter de changer les règles européennes pour mieux réguler l’immigration. Le choix ne sera pas anodin.

Et vous avez d’autres choix, comme ça, aussi important. Même si c’est un angle mort de la campagne, jl faudra bien que quelqu’un nous explique comment on sort, à un moment, du quoi qu’il en coûte. Qui propose un moment de vérité sur le budget de l’Etat. Ça aussi, ça peut changer singulièrement les lendemains d’élection.

Mais au-delà de tout ça, et c’est tout aussi important, cette élection va aussi modeler ou remodeler le paysage politique et, par voie de conséquence, l’exercice du pouvoir du Président de la République.

Le risque d'une élection par défaut

Avec quel élan sera réélu le Président, ou élue, une Présidente ? Ce n’est pas une question anodine. Après une campagne sans entrain, il y a le risque d’une abstention importante. Et que le gagnant ou la gagnante ne le soit pas, grâce à la mobilisation d’électeurs, mais a la démobilisation des autres.



Nous tomberions dans une élection, presque par défaut, avec beaucoup de citoyens qui ne s’y retrouveraient pas. En soi, l’élection ne sera pas illégitime, bien entendu, mais fragile. Et là, cela ouvre une toute autre interrogation, comment gouverner ?



Le paysage politique, dans certaines configurations, sera un champ de ruines. Je ne vous donne qu’un exemple. Un échec des Républicains au premier tour, qui vont exploser, et très peu de députés d’extrême droite élus. A la fin, ça fait beaucoup d’électeurs dont le choix n’a mené à rien.



L’élection de ce printemps sera ultra-politique, et par ses conséquences, bien plus que toutes les élections précédentes. Il reste 9 semaines de campagne. Ne désespérez pas. Il y aura des débats et des choix à faire.