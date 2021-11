Présidentielle 2022 : une fois à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon veut donner un "toit" à tous

Quelle serait la première décision de Jean-Luc Mélenchon s'il était élu à la prochaine présidentielle ? "Il y a 300.000 personnes qui n’ont pas de domicile dans ce pays", explique le député La France insoumise, "il y a 2.000 personnes qui meurent tous les ans dans la rue".

"La première chose qu’on fait, dès le mois d’avril", assure-t-il, "c’est qu’on s’organise pour récupérer tous ceux qui n’ont plus un toit sur leur tête. Et on s’arrange pour que l’hiver suivant, ce ne soit pas l’hécatombe qu’on va avoir cet hiver".



Et Jean-Luc Mélenchon d'ajouter : "Je pense que le premier signal qu’on doit donner dans ce pays, c’est que plus personne n’est abandonné, et notamment les plus pauvres, et aussi les enfants. Parce qu’il y a des enfants dans la rue maintenant".

Par ailleurs, précise le candidat, "on sera au mois d’avril, j’aurais donc des décisions à prendre qui vont concerner l’Europe".