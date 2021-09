Présidentielle 2022 : Sarkozy, "fera son choix de candidat, en fin d'année”, estime un élu proche

Alors que les potentiels candidats de la droite rassemblent leurs forces en vue de la présidentielle de 2022, nombreux sont ceux, à l'image de Valérie Pécresse, Michel Barnier et prochainement Xavier Bertrand, à avoir voulu sonder Nicolas Sarkozy, qui conserve une influence forte sur son ancien parti. Intime de l'ancien chef d'État, le maire de La Baule, Franck Louvrier, estime qu'il est "le phare qui éclaire certains de ses anciens ministres grâce à son expérience”.

Au moment où certaines voix laissent entendre que Nicolas Sarkozy aurait jeté son dévolu sur Valérie Pécresse, l'édile rappelle qu'"il n'y a pas de choix exprimé" et que l'ex-président de la République "n'est plus le capitaine du pays". "Je ne pense pas qu'il a choisi son candidat, il regarde le paysage politique avec son expérience et il fera son choix, en fin d'année", estime Franck Louvrier.

"En général, un candidat à l'élection présidentielle émerge entre novembre et janvier", souligne le maire de la Baule, qui espère qu'une "unité" au sein de sa famille politique sera trouvée d'ici là.