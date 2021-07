Nicolas Sarkozy publie une version audio de son livre "Le Temps des tempêtes"

Si la droite commence à se déchirer au sujet d'une primaire du parti en vue de l'élection présidentielle 2022, Nicolas Sarkozy, lui, semble loin de tout ce remue-ménage. La version audio de son livre Le Temps des tempêtes sort ce mercredi 7 juillet, édité par le numéro un du secteur, Audible. Petite particularité : l'ancien président a tenu à le lire lui-même, et RTL a pu assister à l'une des séances d'enregistrement.

Plutôt habitué aux meetings, à électriser les foules et les salles pleines avec ses discours, Nicolas Sarkozy se retrouve cette fois dans une petite cabine d'enregistrement à la lumière tamisée, seul face à un micro et un pupitre. "J'ai écrit ces pages alors que je me trouvais confiné dans le sud de la France durant la crise du coronavirus. Je me remémorrais ce que j'avais vécu...", lit l'ex-président qui pointe du doigt, martèle, agite le bras. Des gestes qui accompagnent les mots. "Tous ceux qui vivent une crise, moi le premier, disent et ils le croient sincèrement qu'elle est la plus importante qu'on ait jamais connu. Bien sûr, avant la suivante", continue-t-il.

Après dix séances de deux heures à raison de trente pages par heure, l'ancien chef de l'État a fini son enregistrement. "C'est extrêmement physique de lire et interpréter 520 pages, c'est un marathon", commente-t-il.

"Comme si j'étais à côté de lui"

Sans préparation ni entraînement, ce livre audio est un défi selon Nicolas Sarkozy. L'ex-président a la conviction que son livre, déjà un succès en librairie, trouvera son public en version audio.

"Je suis sûr que des tas d'acteurs auraient pu lire bien mieux que moi, mais c'est ma vie, des événements que j'ai vécus avec les Français", raconte-t-il. "Celui qui va écouter le livre a besoin de l'écouter confortablement, comme si j'étais à côté de lui, comme s'il était à côté de moi. Je lui dis à lui et à lui seul voilà ce qu'il s'est passé, voilà ce que j'ai vécu", poursuit l'ancien chef de l'État.

Le livre, qui comprend 523 pages, devient donc un récit audio où l'on peut entendre Nicolas Sarkozy raconter son quinquennat pendant 13 heures.