Présidentielle 2022 : ces irrégularités de comptes campagne aux financements rejetés

Les comptes de campagne de la dernière présidentielle viennent d'être validés. La Commission nationale des comptes de campagne a approuvé dans l'ensemble. Elle note quand même quelques irrégularités. Les douze candidats à la présidentielle peuvent souffler, ils recevront bien un remboursement partiel de leur budget de campagne.

Mais la Commission a retoqué certaines dépenses de plusieurs candidats, avec en tête Eric Zemmour, qui a écopé d'une sanction de 200.000 € car il était toujours journaliste à C News entre juillet et septembre 2021. La Commission a estimé qu'il a bénéficié d'une promotion de sa personnalité, d'une tribune et donc d'un avantage en nature. 13.000 € de frais de communication qui auraient été payés à Jacqueline Moureau, ancienne égérie des gilets jaunes, ont également été retoqués. La commission n'a pas saisi en échange de quelles prestations cette somme avait été versée.

Emmanuel Macron, lui, s'est vu retoquer au total 100.000 € de remboursement, notamment car il a déclaré sa candidature sur ses réseaux sociaux. Avec plusieurs millions d'abonnés, c'est une façon d'utiliser des moyens publics à des fins électorales, selon la Commission. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est vu rejeté une campagne d'affichage massive à Marseille. 1,2 million d'autocollants ont été placardés dans toute la ville, un volume qui n'était pas justifié, d'après la Commission, même en pleine campagne électorale.

Enfin, du côté de Marine Le Pen, 300.000 € ont été rejetés. C'est le prix qu'elle a payé pour faire floquer des bus à son image, un affichage sauvage, selon la Commission. Si on n'arrive pas à se faire rembourser, ça fait un tout petit peu cher la photo réagit-on parmi les cadres du RN.

