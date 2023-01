Cela ressemble à ces réunions de famille où les dîners s'annoncent électriques. Le congrès du Parti socialiste s'ouvre ce vendredi 27 janvier à Marseille. Et il s'annonce houleux tant le parti se déchire depuis des jours pour se choisir un chef et plus largement pour décider de son avenir au sein de la NUPES. Ce n'est pas Plus belle la vie, mais ce feuilleton-là dure depuis plus d'une semaine et de psychodrame en psychodrame, rien n'est encore réglé.

Les socialistes sont arrivés à Marseille sans avoir rien réglé. Olivier Faure affirme que sa réélection est claire, mais il reconnaît qu'elle est étroite. Il fait donc une proposition inédite. Il reste numéro un, mais propose à Nicolas Mayer-Rossignol une direction collégiale. Ce n'est pas suffisant pour son adversaire qui voudrait un directoire, ce qu'évidemment Olivier Faure refuse.

Alors, les discussions en coulisse vont se poursuivre et le dénouement n'aura peut-être lieu que demain matin. C'est là que les militants délégués au congrès doivent voter pour entériner formellement le nom du nouveau premier secrétaire. D'habitude, c'est une formalité, mais cette fois, ce sera peut-être le moment clé du congrès.

Aviation - Après avoir souffert lors de la crise du Covid, Airbus a annoncé effectuer 13.000 recrutements cette année.



Maltraitance animale - Gérald Darmanin a indiqué qu'au moins un policier serait formé sur la question de la maltraitance animale dans chacun des 4.000 commissariats de France.

Musique - L'artiste française la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura, sort son nouvel album ce vendredi 27 janvier.

