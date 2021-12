INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : la percée de Pécresse peut-elle menacer Macron ?

Selon notre sondage BVA pour Orange et RTL, la candidate des Républicains Valérie Pécresse a progressé de 8 points en un mois, ce qui lui permet d'atteindre le second tour face à Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022. Alors peut-elle inquiéter le président sortant ? Selon Édouard Lecerf, Directeur général adjoint de l'Institut de sondages BVA, la percée de Valérie Pécresse est due au fait qu'"elle est candidate, elle est la candidate choisie. Un certain nombre d'électeurs de droite attendaient ce moment là".

"Un certain nombre d'électeurs dans un premier temps étaient un peu perdus et aujourd'hui trouvent en Valérie Pécresse un moyen d'exprimer ce qui était au fond d'eux-même, une envie de trouver un candidat de droite plus classique, dans la suite de François Fillon en 2017", dit-il.



Selon Aurélie Herbemont, journaliste au service politique de RTL, cette candidature actée "doit faire un déclencheur dans l'électorat de droite. Il ne faut pas négliger une volonté de revanche dans l'électorat de droite".

"La performance est là, elle est faite sur des fondamentaux qui parlent très clairement aux électeurs de droite qui sont en attente de revanche, explique Olivier Bost, éditorialiste RTL. "Maintenant le défi pour Valérie Pécresse, c'est que ça dure et que ces fondamentaux ne soient pas ses limites".