Présidentielle 2022 : que contient le programme économique d'Emmanuel Macron ?

Pouvoir d'achat, réforme des retraites, fiscalité… Le président de la République, candidat à sa réélection, est sorti en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron dispose d'un programme complet en matière économique, de droite centriste classique, ou de social-démocratie à la scandinave, avec à la fois un très haut niveau de fiscalité et de redistribution, et une attention portée au travail et à la façon de le développer en France.

Le travail se trouve au cœur de ce programme économique. Le chef de l'État mise principalement sur la réforme des retraites, en repoussant l'âge de départ à 65 ans. Il s'est toutefois dit prêt à alléger cet âge limite, éventuellement à 64 ans. Cette réforme propose un mécanisme de pénibilité pour les carrières qui l’imposent et la suppression des régimes spéciaux. La pension minimale sera portée à 1.100 euros.

Emmanuel Macron propose une réforme plus simple, après avoir tiré les leçons de son échec en 2019. Celle-ci se concentre sur le problème principal, en maintenant une "clause du grand-père" pour les régimes spéciaux.

Le plein emploi en ligne de mire

L’autre élément important, c'est l'objectif plein emploi. Un objectif "atteignable" et "réaliste", selon lui, qu'il estime pouvoir atteindre en cinq ans. Emmanuel Macron est le seul candidat à la présidentielle à formuler cela. Pour y arriver, il souhaite poursuivre la réforme de l'assurance chômage, pour établir des règles qui incitent "encore davantage sur le retour à l'emploi".

Emmanuel Macron souhaite également obliger les bénéficiaires du RSA à avoir une activité 15 à 20 heures par semaine, "permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion soit d'emploi". Une proposition également portée par Valérie Pécresse.

Comment financier ce programme ?

Toutes ces mesures ont un coût et le candidat Macron n'a prévu aucun financement spécifique pour ce programme. Il mise sur la croissance, le plein emploi, des économies de fonctionnement et la lutte contre les fraudes.

Le candidat devra aussi respecter la feuille de route du président : un retour du déficit sous la barre des 3% du PIB à l'horizon 2027. La France est systématiquement l’une des plus mauvaises en matière de budget, et la tendance a été largement confirmée sous le dernier quinquennat.