Le report de l'âge légal à 65 ans a été un des marqueurs de la campagne d'Emmanuel Macron, "entendu sous le prisme d'une mesure anti-sociale" rappelle le chef du service politique de RTL Benjamin Sportouch. Le président-sortant s'est dit "prêt" à bouger sur les retraites, mais Jean Castex a assuré mardi 12 avril RTL qu'il était "nécessaire de faire une réforme sur les retraites". Le chef du service politique de RTL et le chef du service économique Martial You en débattent.

Quand Emmanuel Macron dit que la retraite n'est pas financée, a-t-il raison ? "Ça se discute", déclare Martial You. Le président du Conseil d'orientation des retraites (COR) Pierre-Louis Bras a déclaré dans le dernier rapport du COR que "ce n'est pas dans les données budgétaires que vous lisez la nécessité d'une réforme". D'après Martial You, cette réforme est seulement "politique". Le chef du service économique de RTL explique que "le poids des retraites est aujourd'hui équivalent à 14,7% du PIB en 2020 à cause de la crise qui a fortement pesé sur les comptes publics". Mais "en 2070 les retraites ne pèseront plus de 11,3 % du PIB". Dès lors, les retraites sont financées. "Il n'y a pas d'urgence", insiste Martial You.

Mais quand Emmanuel Macron assure que la réforme des retraites est utile pour augmenter le montant des pensions, "là, c'est différent" dit Martial You. Pour le journaliste, "c'est du Macron dans le texte". C'est "soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent, soit on baisse les pensions de retraites de ceux qui en sont déjà, soit on allonge l'âge légal de départ à la retraite" reprend Martial You. Finalement, il ne reste qu'une seule solution qui tienne : celle de repousser l'âge de départ à la retraite.

La réforme des retraites permettrait de dégager 18 milliards d'excédent pour financer le quatrième âge. Martial You, chef du service économique de RTL

Toutefois, "il existe bien un argument qui n'est pourtant pas mis en avant par le gouvernement" pour reconnaître la nécessité de réformer les retraites. "Si on fait la réforme et qu'on repousse l'âge de départ à la retraite à 65 ans, on dégage 18 milliards d'excédent qui peuvent financer le minimum de retraite à 1.100 euros" mais surtout, "qui peuvent enfin financer l'épée de Damoclès qui pèse sur tous les retraités aujourd'hui : qui est le 4e âge, la dépendance, la fameuse branche de la sécu qu'on nous promet depuis plusieurs quinquennats et qui n'est toujours pas financée et qui est toujours repoussée" explique Martial You.

Cela dit, "on peut avoir une lecture du rapport du COR différente" répond Benjamin Sportouch. En lisant le rapport du COR, le journaliste politique explique qu'à long terme, "le solde de retraites varierait entre +2,7% et -0,7% du PIB ce qui signifie qu'il n'y aurait pas d'équilibre", explique-t-il. Dans le rapport, il est écrit que "d'ici à 2040, il n'existe quasiment pas de scénario de retour à l'équilibre des retraites". Dès lors, "si on regarde d'ici à 2040, c'est qu'il faut faire quelque chose" analyse Benjamin Sportouch.