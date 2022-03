Présidentielle 2022 : pourquoi tous les candidats ne seront pas au congrès de la FNSEA

Six candidats pour un grand oral agricole. Mais Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan n'ont pas été conviés, trop bas dans les intentions de vote.



Qui sont les six qui ont dit oui ? Emmanuel Macron, mais en visio depuis Paris, à cause du Conseil des ministres. Selon un sondage IFOP pour la FNSEA, il arrive en tête chez les agriculteurs : 30%. les 5 autres qui font le déplacement à Besançon sont loin derrière : Valérie Pécresse 13%, Éric Zemmour 12%, Marine Le Pen 11%, Jean Lassalle qui fait une percée à 8%... et Fabien Roussel 1%, pas cher payé pour celui qui adore la bonne viande.

Fabien Roussel sera le seul candidat de gauche. "Il est le seul à parler ruralité", se félicite un proche qui balance : Mélenchon avait déjà zappé le salon de l'agriculture !". L'insoumis n'ira pas au grand oral. "Il préfère rencontrer des paysans sur le terrain", dit son entourage. Le modèle agricole productiviste de la FNSEA n'est de toute façon pas exactement son genre de beauté. Il est à 9% dans ce sondage.

Jadot et Hidalgo également absents

De son côté, Yannick Jadot a un contre-déplacement ruralité dans l'Oise. Mais "il a passé du temps au stand de la FNSEA au salon", rappelle un conseiller. "Et il a téléphoné en personne à Christiane Lambert, la patronne, pour dire qu'il ne pouvait pas venir". 7% chez les agriculteurs dans le sondage IFOP pour Jadot.

Anne Hidalgo est à 1%. Alors quand il a fallu arbitrer entre ce grand oral et une visite dans les Hauts-de-France assortie d'une interview à La Voix du Nord - potentiellement un million de lecteurs - son équipe a vite tranché : Lille plutôt que Besançon. même si en apprenant qu'Emmanuel Macron avait le passe-droit de la visioconférence, la socialiste a aussi tenté sa chance. Mais la FNSEA accepte la visio juste quand on a un mot d'excuse "Conseil des ministres".

Le lapin et le chasseur du jour

Nicolas Sarkozy n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse dimanche rapporte Le Parisien. Pas vraiment une surprise tant l'ancien président ne fait rien pour aider la candidate LR. Willy Schraen, président de la fédération des chasseurs, lui, votera Macron, histoire de faire barrage aux candidats trop animalistes à son goût : Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Les députés LR ne sont pas à vendre

L'info du jour, ce sont les députés LR qui cogitent. Des députés de droite ont lancé une idée : rédiger une tribune avec un message "Nous ne sommes pas à vendre", histoire de fermer la porte à tout accord avec en marche aux législatives.

Problème : les députés ne veulent pas tous signer ce genre de texte. les patrons du parti et du groupe Christian Jacob et Damien Abad ont rué dans les brancards hier : pas question de faire une tribune qui enjambe la présidentielle, ce serait acter que Vaérie Pécresse n'a plus aucune chance.

Et parmi ceux qui ne voudraient pas signer vous avez aussi ceux que la coalition ne rebute pas. si LR n'est pas au second tour de la présidentielle, "Je ne veux pas mourir dans un navire qui sombre", "Mon pays est plus important que mon parti", confient des députés. Bref, pour que 100% signent, ça va finir en tribune de soutien à Valérie Pécresse. Sans parler de la suite.