Météo en France : où peut-on attendre de la neige cette semaine ?

Après de très belles journées ensoleillées sur l'ensemble du pays, la fraîcheur, et même la neige, va faire son retour sur l'Hexagone. La pluie a même déjà fait son retour en Île-de-France et sur plusieurs départements mardi 29 et mercredi 30 mars.

Selon Météo France, des épisodes de gelées ainsi que de potentielles chutes de neige à basse altitude feront ainsi leur retour entre jeudi et vendredi dans certaines régions du pays.

Suite au passage de la perturbation, de l’air polaire va commencer à s’introduire dans un flux de nord-ouest mercredi et les températures vont nettement fraîchir par le Nord-Ouest. Des giboulées sont attendues en plaine sur les départements côtiers de la Manche.

Des gelées sont également possibles vendredi matin pour la moitié nord puis peuvent se généraliser dans le Sud-Ouest pour le week-end.