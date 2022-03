"Drôle" (Netflix) : doit-on espérer une saison 2 de la série française ?

C'est la question que tous les abonnés de Netflix se posent après le visionnage d'une première saison : à quand la suite ? La nouvelle série de la créatrice de Dix pour cent, Drôle, ne fait pas exception à la règle. La première saison remporte un franc succès sur Netflix depuis son lancement à la mi-mars et les fans veulent déjà savoir s'ils retrouveront Nezir, Aïssatou, Bling et Apolline dans une saison 2.

Pour l'heure, Netflix n'a pas encore annoncé la bonne nouvelle officiellement. Mais le public peut se permettre d'espérer puisque Fanny Herrero, la femme derrière ce projet a donné des signes encourageants. "On a lancé l'écriture de la saison 2 depuis quelques mois, pour prendre un peu d'avance sur le planning. On est bien avancé", a-t-elle déclaré auprès de nos confrères du magazine Première.

La série va-t-elle changer son casting avec de nouveaux humoristes ou allons nous conserver notre joyeuse bande des 6 premiers épisodes ? "On a des idées pour chacun. Car tous les personnages incarnent un rapport au succès très différent. Ce n'est pas parce qu'on choisit un métier artistique comme ça qu'on ne rêve que de gloire et d'exposition, répond la créatrice. On peut être stand-upper et se sentir bien dans une cave et sentir que c'est sa place. L'Olympia, pour Nezir, ça ne va pas de soi. C'est intéressant de raconter quatre visions du succès, de l'ambition. On va continuer à les pousser chacun. Ils ne vont pas forcément tous atteindre le même but..."