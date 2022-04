Présidentielle 2022 : pourquoi les affiches de campagne ne sont pas encore toutes collées

Les affiches officielles auraient dû commencer à être collées lundi 28 mars devant les écoles, les complexes sportifs, les mairies. Mais à moins de cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, les affiches des candidats ne figurent pas sur les espaces installés pour l'occasion. À titre d'exemple, sur les 194 communes de l'Essonne, une cinquantaine n'ont toujours pas collées les affiches sur les panneaux d'affichages choisis par les communes selon les informations du Parisien.



François Parolini, le maire d'Itteville, a publié une vidéo TikTok où il montre les panneaux métalliques de sa commune vides, dans laquelle il écrit : "quand les candidats sont tellement rien à faire qu'ils ne viennent même pas mettre leurs affiches". Le maire de cette commune d'Essonne a rapidement informé la préfecture. Selon lui "il incombe aux candidats et à leurs équipes de vérifier que le service est correctement effectué".

Les équipes des candidats sont elles-mêmes chargées de coller les affiches officielles

Ce sont les équipes de campagne des candidats qui doivent procéder au collage des affiches officielles. Elles peuvent afficher autant d'affiches qu'elles le veulent sur le numéro appartenant à leur candidat, qui suit un ordre tiré au sort par le Conseil constitutionnel.

Si les équipes de campagnes doivent s'en occuper, elles peuvent décider de recourir à une entreprise privée pour coller les affiches à leur place. Chaque année, c'est l'entreprise France Affichage Plus qui est chargée de coller "900.000 affiches" dans plus de 35.000 communes, comme l'a souligné Aurélien Sallé à Ouest-France. Les équipes doivent ensuite vérifier que l'affichage a bien été réalisé, et en cas de carence, elles peuvent prendre l'initiative de les coller elles-mêmes.