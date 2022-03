Comment étaient nos candidats à la présidentielle quand ils étaient jeunes ? Ce sera toute cette semaine notre série sur RTL. Sept jours, sept reportages jusqu'à dimanche pour revenir sur les années lycées des principaux candidats à la présidentielle avant le premier tour le 10 avril prochain. Années qui ont en partie forgé leur caractère et leur destin.

Pour commencer, direction le lycée du président de la République, Emmanuel Macron, à Amiens, le lycée La Providence. C'est une ville dans la ville, un campus qui s'étend sur 14 hectares, de grands bâtiments, un parc, une salle de spectacle de 500 places, un complexe sportif et même une piscine.

La Providence, les élèves l'appellent affectueusement la Pro. Ils sont 1.800 de la maternelle au BTS. Et d'illustres anciens. La république en Marche et la France insoumise se sont notamment côtoyées ici. "Nous pouvons citer le Maréchal Leclerc et plus récemment Emmanuel Macron et François Ruffin. C'est le signe d'ouverture de l'établissement", se souvient, Benoit Bernard, qui dirige cet établissement catholique, de pédagogie jésuite.

Voici quelques élèves de terminale générale, on va parler politique, Stanislas 17 ans, livre sa vision de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. "Les candidats des partis traditionnels droite gauche n'ont pas tenu leur promesse. On va tenter de voter pour le jeune Macron ambitieux, fougueux qui va tout réussir. Au final, on se rend compte que c'est un peu la même chose et on se retrouve avec des extrêmes qui grimpent".

Nina enchaine. "On a vraiment traversé plein d'événements compliqués à vivre pendant son quinquennat. Crise Covid, guerre en Ukraine. C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup se réfugient dans les extrêmes", estime-t-elle.

Le bureau des lycéens s'apprête à lancer une campagne qu'ils ont intitulée, la Prolitique, pour sensibiliser même le plus jeune à l'importance d'aller voter. "J'ai envie de voter. Ce n'est pas possible de rester passif. Avant d'être concernée, je ne m'intéressais pas trop. J'ai dû tout apprendre", explique Juliette, 18 ans, qui votera pour la première fois le 10 avril.

Demain, mardi, nous serons à Paris, devant le lycée privé juif Yabné qui a vu le jeune Éric Zemmour faire ses armes dans les années 70.