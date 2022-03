L'horoscope du lundi 14 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous profiterez encore jusqu'à vendredi de l'association Vénus/Mars qui est censée vous rendre doux comme un mouton, mais rien n'est moins sûr. Tout dépend quelle planète domine, 1er décan : coup de foudre ou rupture ? 2e décan, la paire vous enverra ses influx à partir de jeudi, ça va être électrique ! 3e décan, seul le Soleil vous regarde et donne la priorité à l'intuition, à votre vie intérieure.

Taureau

C'est une bonne semaine pour le 3e décan, la pleine Lune vous servira de levier pour mieux appréhender les difficultés que Saturne vous impose depuis peu. Il s'agit, pour certains, de renoncer à un privilège, or vous n'aimez pas renoncer. 2e décan, un bon conseil, un peu surprenant, ou un info vous déstabilisera mercredi. 1er décan, Vénus et Mars vous voient hésitant face à une décision à prendre.

Gémeaux

Un peu de courage, c'est la dernière semaine des Poissons, le Bélier arrive la semaine prochaine et avec lui vous allez déborder d'énergie et d'optimisme, 1er décan. Mais il y a quelque chose qui entretient déjà l'espoir, une nouvelle rencontre ? 2e décan, gare aux embrouilles avec un collègue ou un proche à partir de mercredi (vite réglé). 3e décan, restez dans vos rails, respectez les limites si possible.

Cancer

Le 3ème décan est en vedette cette semaine, grâce à la future pleine Lune qui vous permettra de prendre de la distance, ou de la hauteur face aux mesquineries. Ne vous attardez surtout pas sur ce que vous disent les envieux et les jaloux. 2e décan, un bon aspect de Mercure et Uranus sera porteur d'une information étonnante, inattendue. 1er décan, les questions d'argent vous mettent en rage ? Plus pour longtemps.

Lion

Les questions d'argent sont encore au premier plan, surtout pour le 2e décan, une rentrée inattendue pour les uns, une facture tout aussi inattendue pour les autres. Un aspect entre Mercure et Uranus, symbole de surprise, en sera responsable d'ici vendredi. 1er décan, c'est toujours un peu chaud côté coeur, en positif ou en négatif, difficile de savoir sans votre thème. 3e décan, Saturne vous remet au pas !

Vierge

Un rendez-vous ou une démarche pourraient avoir de l'importance cette semaine, et vous serez semble-t-il très surpris du résultat de cette affaire, 2e décan. On pourrait aussi vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas. 3e décan, bon anniversaire mais gare à la conjonction Jupiter/Neptune qui se met en place. Ça pourrait être une sorte de tsunami pour certains d'entre vous.

Balance

Parfois, vous vous mêlez un peu trop des histoires de cœur des autres et ça vous déstabilise étant donné que vous vous mettez à leur place, 1er décan en ce moment. Ce sont même peut-être les amours de vos enfants que vous prenez trop à cœur. 2e décan, ce sera votre tour à partir de vendredi, aussi il faudra prendre du recul ; mais il n'est pas sûr que vous puissiez le faire. 3e décan, le boulot avant tout.

Scorpion

3ème décan, vous serez hyper-content de la prochaine pleine Lune, en phase avec votre maître, Pluton. Vous sentirez que vous avez du pouvoir, de l'influence. Mais attention à ne pas vouloir tout contrôler, c'est épuisant et ça ne sert à rien. 2e décan, une bonne et étonnante nouvelle vous attend autour de mercredi. 1er décan, ça continue à être tendu, difficile, jusqu'à samedi (né après le 28/10).

Sagittaire

C'est une semaine excitante, surtout lundi et mardi, vous pourrez profiter d'une présence amicale, et qui pourrait même être plus qu'amicale pour le 1er décan. 2e décan, si vous avez envie de prendre votre indépendance professionnelle, vous pourriez avoir une bonne idée cette semaine. 3e décan, Saturne a entamé un bon aspect qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos relations.

Capricorne

Votre 3e décan est à la fois sollicité par Saturne, qui lui demande de s'économiser ou de faire des économies, et par Neptune qui lui souffle tout le contraire ! Qui va gagner, le sérieux de Saturne ou le laisser-aller de Neptune ? 2e décan, Mercure vous regardera avec bienveillance à partir de mercredi, vous aurez des idées qui étonneront votre entourage. 1er décan, battez-vous pour ce qui vous tient à coeur.

Verseau

Cette semaine est encore marquée par la présence de Vénus et Mars dans votre signe, il y a donc des coups de foudre au programme, mais aussi des disputes. Cela dit, vous pouvez aussi vivre une passade, 1er décan. 2ème décan, ce sera à votre tour à partir de mercredi : le coeur aura ses raisons que la raison ne connaît pas ! 3e décan, samedi, la pleine Lune vous regardera avec douceur : faites-vous du bien !

Poissons

Nous allons vers une pleine Lune, exacte vendredi, qui opposera votre signe à la Lune en Vierge. 3e décan, vous y serez très sensible, elle vous donnera de la force. C'est surtout grâce à Pluton et aux relations que vous vous êtes fait que vous vous sentirez fort. 1er décan, une explication, un rendez-vous d'ici mercredi. 2e décan, une nouvelle ou une info étonnantes autour de mercredi, jeudi.