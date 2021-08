Présidentielle 2022 : Philippe Poutou annonce sa candidature à l'élection

Crédit : MARTIN NODA / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Il se lance dans la course à l'Élysée pour la troisième fois. Philippe Poutou a officiellement annoncé sa participation à l'élection présidentielle 2022 dimanche 22 août, lors de la treizième édition de l'université d'été du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

L'événement, qui se tient au village-vacances Rives des Corbières à Port-Leucate, dans l'Aude, a débuté dimanche et se terminera mercredi 25 août. Le premier jour, l'"ouvrier au chômage" et conseiller municipal d'opposition à Bordeaux, s'est exprimé devant 700 militants du parti, indique France 3 Occitanie.

Les principaux thèmes de sa campagne, extrêmement à gauche, sont déjà connus, rappelle la chaîne de télévision locale. Il veut ainsi porter le Smic à 1.800 euros net par mois, contre les 1.554 euros bruts actuels, une augmentation des salaires de 400 euros pour tous, nationaliser ou exproprier les banques, ramener les indemnités des élus au salaire médian des Français et rendre les transports gratuits.

"Ce programme, c'est l'interdiction des licenciements, la question du partage et de la réduction du temps de travail, la retraite à 60 ans. C'est aussi la question d'expropriation et de la socialisation de secteurs entiers de l'économie, comme la santé, la recherche ou les banques, mais également de l'énergie et des transports pour lutter contre la crise climatique", a-t-il expliqué à ses militants.