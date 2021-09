Présidentielle 2022 : "On ne peut pas s'offrir cinq ans de plus" avec Macron, estime Jadot

"Avec Emmanuel Macron, sur le climat c'est le renoncement, sur le social c'est un agenda de régression". Invité de RTL jeudi 9 septembre, le candidat à la primaire écologiste Yannick Jadot a estimé qu'on ne pouvait pas "s'offrir cinq années de plus" sous la même présidence, "et certainement pas avoir Marine Le Pen dans notre pays."

Le député européen a fustigé l'attitude de "l'extrême-droite", "la droite" et "malheureusement trop souvent du Président de la République", qu'il accuse d'instrumentaliser "les peurs et les angoisses des Françaises et des Français" ainsi que de créer des "paniques identitaires".

"Il faut un projet qui va rassembler les Françaises et les Français", a insisté le favori de la primaire écologiste, devant Sandrine Rousseau, Jean-Marc Governatori, Delphine Batho, et Éric Piolle. "L'environnement, la relocalisation, l'accès à une école, à un hôpital, un commissariat, un tribunal de qualité doit être au cœur de la reconstruction de notre pays."

Il s'agit selon lui aussi d'un "projet d'espoir". "Je suis tous les jours sur le terrain je vois des femmes et des hommes dans les entreprises, les centres de recherche, dans les universités, dans les lycées pros, dans les fermes qui sont en train d'inventer des choses extraordinaires, qui réussissent, et bien c'est avec ces femmes et ces hommes qu'on va rassembler."

Le premier tour de la primaire écologiste se tiendra à partir du 16 septembre prochain. "Cette primaire, elle est ouverte à tout le monde, insiste Yannick Jadot. Tout le monde peut s'inscrire sur Lesecologistes.fr jusqu'à dimanche, date limite des inscriptions à partir de 16 ans. Et j'invite les auditrices et les auditeurs à s'emparer de cette primaire."