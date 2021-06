Résultats régionales 2021 : "L'écologie sort renforcée", estime Yannick Jadot

Il n'y aura pas de région écologiste au soir de ce dimanche 27 juin. La liste d'union des gauches de Julien Bayou en Île-de-France a été battue par la présidente sortante Valérie Pécresse (LR), à l'issue du second tour des élections régionales marquée par une impressionnante abstention.

"On aurait aimé gagner une région, on s'y était préparé, mais on voit bien que les sortants ne sont pas sortis. Nous écrivons un chemin, les écologistes ont multiplié par près de 3 leurs scores par rapport à 2015, on va avoir des élus partout. Nous devons concrétiser notre chemin autour de l'écologie dans un rassemblement pour les échéances qui viennent", a réagi sur RTL Yannick Jadot, eurodéputé Europe-Écologie-les-Verts.

Va-t-il se présenter à la primaire écologiste ? "Un tiers des Français se sont déplacés, les compétences des régions sont extrêmement importantes, je veux passer cette soirée en pensant à ces candidats qui vont exercer des responsabilités dès demain", a botté en touche Yannick Jadot.

L'eurodéputé n'a pas oublié de tacler les autres partis engagés qui ont selon lui fait campagne sur la présidentielle : "On avait des candidats de droite qui étaient plus candidats à la présidentielle qu'aux régions, le Rassemblement national qui n'a parlé que de 2022, le parti d'Emmanuel Macron qui se prend une énorme défaite et qui n'a parlé que de 2022. Nous, on a parlé des départements. Si on enlève la prime aux sortants, l'écologie sort renforcée".