Présidentielle 2022 : Macron veut un Premier ministre "expérimenté", mais "a envie de surprendre"

Emmanuel Macron s'isole, consulte et réfléchit pour trouver son nouveau premier ministre, qui viendra remplacer Jean Castex. D'après un fidèle, il n'a toujours pas trouvé la perle rare pour Matignon.

Mais "la réflexion avance" selon un proche du président, qui assure qu'à compétences égales, il préfèrera nommer une femme. La balance penche également vers un profil expérimenté et très politique. "C'est mieux", expriment les proches d'Emmanuel Macron, pour la bataille des législatives qui s'annonce. Mais Emmanuel Macron a aussi "envie de surprendre" lâche un membre de son entourage.

Le nouveau locataire de Matignon devrait être nommé entre le 3 et le 8 mai. Le nouveau gouvernement, lui, sera présenté au plus tôt le mercredi 4 mai, au plus tard la semaine suivante.

Quoi qu'il en soit, même sans gouvernement, Emmanuel Macron retournera très vite sur le terrain, notamment pour aller à la rencontre des Français qui n'ont pas voté pour lui. C'est une manière pour lui de se confronter à la colère et de tenter d'y répondre comme il l'a promis dimanche soir.