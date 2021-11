Fabrice Leggeri, le directeur de l'agence européenne Frontex, estime, sur RTL, que la crise migratoire en cours à la frontière polono-biélorusse est "orchestrée" par Minsk. "Des milliers de migrants ont été acheminés par avion en provenance du Proche-Orient, pour entrer dans l'Union européenne" par la Pologne, affirme-t-il également.

Le patron de l'agence de garde-frontières et de garde-côtes de l'Union européenne explique également que la Lituanie et la Lettonie, pays également frontaliers de la Biélorussie, avaient fait l'objet de menaces durant l'été. Pour Fabrice Leggeri, l'influence de Minsk dans cette crise est indéniable : "On a des vidéos qui montrent des hommes en uniforme côté Belarus qui poussent des migrants pour qu’ils entrent en Pologne".

Pour le moment, Frontex n'est pas présent au niveau de la frontière car Varsovie a déployé "12.000 gardes-frontières et 13.000 soldats" sur place. Fabrice Leggeri assure que son agence travaille actuellement à "l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, notamment pour renvoyer des migrants en Irak".

Devant cette situation "extrêmement sensible", Frontex n'est pas "outillé pour faire face à un problème géopolitique" et appelle l'Union européenne à agir.