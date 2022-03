Selon un sondage Elabe pour BFM TV et de L'Express et SFR, Jean-Luc Mélenchon recueille 15% des intentions de vote à 19 jours du premier tour de l'élection présidentielle et Fabien Roussel 3,5 %. En additionnant leur score, cela donnerait une qualification pour le second tour. "Malheureusement, ça ne s'additionne pas comme ça les résultats, nuance le candidat du Parti communiste. Les gens qui votent pour moi ne voteraient pas pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est bien l'utilité de ma candidature".

"J'ai défendu, j'ai pris des positions claires, nettes, sur un certain nombre de sujets et qui fait la différence avec la République que défend Jean-Luc Mélenchon, développe l'homme de 52 ans. Et donc on a besoin d'additionner nos voix, je ne cherche pas à en soustraire à Jean-Luc Mélenchon, je cherche à convaincre celles et ceux qui ne croient plus dans la gauche et qui justement voudraient qu'on puisse enfin mettre toutes nos richesses au service de nos salaires, de meilleures conditions de travail".

"J'ai dans cette campagne montré toutes ma différence, et je veux jusqu'au 10 avril et au-delà reconstruire cette gauche, parce que nous avons besoin d'avoir une gauche qui pèse 50% et pas 25%", lance enfin le député du Nord, candidat à la présidence de la République pour la première fois.