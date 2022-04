Emmanuel Macron réagit à une photo où il se met en scène chemise ouverte

"Il faisait très très chaud à Marseille, comme vous l'avez vu." Ce lundi 18 avril, Emmanuel Macron a été interrogé dans C à Vous sur France 5 à propos d'une photo qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. On le voit enfoncé dans un canapé jaune, tout sourire, la chemise ouverte et exhibant la pilosité de son torse.

Ce cliché est tiré du compte Instagram de Soazig de la Moissonnière, photographe officielle d'Emmanuel Macron, qui le suit dans tous ses déplacements. Elle a pour habitude de publier des photos mettant en scène le Président et candidat dans des situations du quotidien. La dernière était cette-fois prise après le meeting de Marseille le 16 avril dernier et a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

Alors, Bertrand Chameroy a décidé d'angler sa chronique sur la photo qui "tente de séduire les fans de Bernard-Henri Lévy et Demis Roussos", ce qui a beaucoup amusé Emmanuel Macron, en campagne à deux jours du débat d'entre-deux-tours. "J'ai validé toute la série, celle-là est passée un peu entre les gouttes", a confié le Président avant d'ajouter que la validation avait été faite "un peu vite".